Déserts médicaux : qui sont les nouveaux médecins qui s'installent en campagne ?

Pour la première fois depuis dix ans, le nombre de médecins en France a augmenté. 1 672 praticiens supplémentaires ont été enregistrés par l’Ordre des médecins. Quel est le profil des nouveaux médecins ?

Le docteur Gaudet s’est installé à Mauprévoir (Vienne), il y a trois mois. Depuis, les consultations s’enchaînent. Pour son premier poste, le jeune médecin a choisi d’exercer non pas en libéral mais dans un centre de santé, géré par une association d’aide en milieu rural. Il y est salarié, le principal intérêt est le temps consacré aux patients et non plus à l’administratif. "Je suis plus disponible pour eux, mes 15 minutes de consultation sont prévues uniquement pour de la consultation et pas pour passer une carte vitale ou gérer des moyens de paiement", a-t-il expliqué.

La solution du médecin-salarié séduit de plus en plus

Il a également pu négocier son temps de travail, il consulte 32 à 35 heures par semaine. Ce sont des conditions idéales pour lui et un réconfort pour les patients après plusieurs mois sans médecin. Le médecin-salarié, une solution dans la commune rurale de Mauprévoir avec ses 600 habitants. Elle était désertée ces derniers mois par les jeunes diplômés. Ce sont des professionnels qui fuient de plus en plus le travail en solitaire.

