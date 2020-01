Déserts médicaux : après son appel, le maire d'Ychoux a trouvé un généraliste

Le maire prévoyait d'interdire à ses administrés de tomber malades. En 2018, Marc Ducom, à la tête d'Ychoux, dans les Landes, avait attiré l'attention, non sans humour, sur le manque de médecin dans sa commune. Deux ans plus tard, il a été entendu : un nouveau généraliste vient de s'installer. À 54 ans, il a quitté sa ville du sud-est de la France où il a exercé pendant vingt ans. Il a été séduit par l'appel du maire. "Si le maire n'avait pas fait tout le battage médiatique qui a été fait, on n'aurait pas eu de successeur", estime Jean-Serge Cousseran, médecin d'Ychoux bientôt en retraite.

5 millions de personnes vivent dans un désert médical

Toute la presse avait évoqué cet arrêté interdisant aux administrés de tomber malades. "Je ne l'ai pas pris parce que c'est interdit de prendre un arrêté comme ça", plaisante Marc Ducom. Si Ychoux n'a pas perdu ses médecins, en France, plus de 5 millions de personnes vivent dans un désert médical.

