Des syndicats lancent un appel à la grève et à la fermeture des laboratoires d'analyses médicales, du 20 au 23 septembre

Ils protestent contre la baisse de leurs tarifs prévue par l'Assurance maladie. Les syndicats de biologistes médicaux appellent à une grève reconductible et à la "fermeture des laboratoires" d'analyses du 20 au 23 septembre inclus, ont-ils annoncé mercredi 28 août. Sept syndicats ont décidé de "durcir le ton", "en l'absence de réponse de la Cnam [Caisse nationale d'Assurance maladie] aux cris d'alerte des biologistes médicaux, suite à l'annonce d'une nouvelle baisse drastique de près de 10% des tarifs des actes", déclarent-ils dans un communiqué.

Le conflit entre la Cnam et les syndicats résulte d'une demande d'analyses biologiques nettement plus forte que prévu sur les premiers mois de l'année (+5,5% en volume). La Cnam entend maintenir l'enveloppe budgétaire prévue pour 2024 (3,784 milliards d'euros hors Covid-19 et certaines dépenses spécifiques), dans son dernier accord triennal avec les syndicats de médecins biologistes. Cela implique de réduire certains tarifs.

L'Assurance maladie "demande simplement aux biologistes de respecter les termes" de cet accord, qui fixe des enveloppes budgétaires annuelles. Le montant des baisses proposées "correspond à 3,1% de l'enveloppe prévue", loin du chiffre de près de 10% évoqué par les syndicats, réagit-elle auprès de l'AFP. Les syndicats demandent une "renégociation" du dernier accord triennal, car la situation met selon eux en danger le réseau de laboratoires de proximité, particulièrement dans les zones rurales.

Les laboratoires menacés de fermeture mi-décembre, selon les syndicats

Dans leur communiqué, ces organisations assurent que la Cnam "ne prendra plus en charge les examens biologiques, courant décembre 2024", dès que l'enveloppe budgétaire dédiée sera consommée. "La conséquence pour la population, en l'absence de réaction des autorités, est de souffrir d'un 'shut down' imposé de facto par la Cnam, avec fermeture totale des laboratoires, probablement vers la mi-décembre", écrivent-ils. "Il n'est évidemment pas question de fermeture des laboratoires de biologie en décembre et d'arrêt des remboursements des examens le 15 décembre, réplique la Cnam.