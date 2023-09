Des cures thermales qui améliorent la fertilité ?

En France, il existe aujourd’hui 89 stations thermales, fréquentées par 600 000 personnes chaque année. Certains patients disent en ressortir en meilleure forme.

Le remboursement de ces cures coûte 265 millions d’euros par an à la sécurité sociale. Elles sont prescrites dans différents domaines : la rhumatologie, les voies respiratoires ou encore la gynécologie.

Dans la liste des nombreuses pathologies traitées, l’une d’entre elles a attiré notre attention : l’infertilité. Plusieurs établissements affirment pouvoir la soigner ; sur leurs sites internet, on peut lire : “Une alternative naturelle et efficace à l’infertilité” ou encore “Des bébés sont nés après une cure dans nos murs…”

C’est le cas d'une station thermale dans le Sud-Ouest de la France, où nous avons pu nous rendre. Elle a bâti sa renommée sur le traitement de l’infertilité.

Chaque année, l’établissement accueille plusieurs centaines de femmes. Des patientes qui voient souvent dans cette cure leur dernier espoir pour avoir un enfant. C'est ce que nous raconte une femme de 43 ans, qui a derrière elle un parcours très difficile :

Durant 3 semaines, elle reçoit plusieurs soins par jour, notamment des irrigations vaginales. Elles se font à l'aide d'une canule que l'on introduit dans le vagin. Une soignante de la cure nous explique à quoi sert ce traitement : “le but du jeu c’est de faire écouler les 2 litres de liquide en 20 minutes de bain, pour qu’on bassine l’intérieur de l’utérus, mais sans le noyer”.

Coût de la cure : environ 500 euros, remboursés en quasi-totalité si la patiente est en PMA, procréation médicalement assistée.

Sur ses murs, l’établissement est fier d’afficher les faire-parts de naissance envoyés par d’anciennes patientes. Des témoignages qui prouveraient selon la direction l’efficacité des soins.

Mais le discours tenu aux patientes a parfois de quoi surprendre. Nous nous rendons dans un autre établissement spécialisé en gynécologie, en nous présentant comme un couple infertile.

Avant d’accéder aux bains, il faut rencontrer le médecin thermal. Ce dernier nous explique le déroulé des soins. D'abord, la "columnisation" : c'est une "compresse vaginale d’eau thermale, qu’il faut laisser dans le vagin pendant au moins 1h".

Après quelques minutes de conversation, nous l’interrogeons sur l’efficacité des traitements, et sa réponse est étonnante :

On ne sait pas… On ne sait pas comment ça marche. On sait qu’on a une action, mais c’est comme lorsque vous allez à Lourdes, que vous guérissez d’un truc : on ne sait pas.