VIDEO. Vous avez peur des araignées ? Attendez de voir la phryne

Innoffensive

Phobiques des araignées, attention. D’un premier abord, la phryne peut avoir un aspect particulièrement angoissant.

Il s’agit d’une espèce vieille d'environ 300 millions d'années et appartient à la famille des arachnides. Cette espèce d’immense animal est le cousin du scorpion et de l'araignée. Jusque là, rien de rassurant, n'est-ce pas ? Il est effectivement difficile de faire fie de son allure effrayante et pourtant… elle est dépourvue de venin et est donc inoffensive pour l’homme.

Un animal très gourmand

Contrairement aux araignées, elle n'utilise que six de ses huit pattes pour se déplacer, les deux autres lui servant d'organes sensoriels. Son alimentation est très variée. Elle est notamment composée de criquets, de grillons, de blattes...

La phryne apprécie aussi et surtout les lieux humides. Elles peuplent ainsi la plupart des régions tropicales et subtropicales de la planète.