VIDEO. Vous associez les sons aux couleurs ? Vous êtes sans doute synesthète

Associer des couleurs aux sons, des émotions aux chiffres, des goûts aux lettres. Voici un phénomène qui pourrait paraître invraisemblable mais qui toucherait pourtant 4 % de la population. Ces derniers sont atteints de synesthésie, une particularité neurologique par lequel un ou plusieurs sens se mélangent naturellement. "Quand vous êtes synesthète, eh bien par exemple, vous entendez les musiques en couleurs", explique le philosophe Josef Schovanec. "À chaque lettre est associée une couleur." Le premier cas de synesthésie fut décrit en 1710, par l'ophtalmologue Thomas Woolhouse. Son patient, pourtant aveugle, percevait des couleurs en réponse à des sons. Si cette forme de synesthésie, dite graphème-couleur, serait la plus fréquente - elle toucherait 65 % des synesthètes - de nombreuses associations sensorielles ont depuis été recensées.

Une origine génétique

Certaines permettent, par exemple, d'associer une personnalité ou un sentiment à des chiffres, des lettres ou des mots. Pour Daniel Tammet, synesthète et écrivain "5, c'est quelque chose de bruyant, comme le tonnerre ou une vague qui se brise contre des rochers. 6, c'est noir et petit." Il confie même ne pas aimer ce chiffre : "Je suis triste quand j’y pense." D'autres visualisent les jours, les mois et les années dans une carte mentale dans laquelle ils peuvent se promener. Beaucoup plus rare : certains ressentent le goût des mots ou voient les émotions des autres en couleurs. Parfois associée au spectre autistique, la synesthésie n'est pas une pathologie. Elle aurait une origine génétique et s'expliquerait pas une hyper-connectivité des neurones. Des zones du cerveau non liées habituellement se retrouveraient ainsi connectées. La synesthésie étant difficile à verbaliser, les scientifiques pensent que de nombreuses personnes en sont atteintes sans même s'en rendre compte.