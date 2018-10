VIDEO. Une étrange créature observée dans les fonds marins hawaïens

"Wouah ! Qu’est ce que c’est ?" La question peut paraître légitime, tant l’aspect de ce poisson est particulier. Lors d’une expédition au large d’Hawaii, dans la zone naturelle protégée de Papahānaumokuākea, une équipe de scientifique a pu observer et filmer un Eurypharynx pelecanoides, autrement appelé grandgousier-pélican, un poisson très peu connu en raison de la profondeur abyssal dans laquelle il vit. On peut en effet le trouver jusqu’à 7 625 mètres de profondeur.

Processus de défense activé

Sur ces images, l’animal, longiligne et mesurant quelques centimètres seulement, active son mécanisme de défense à la vue des scientifiques et se met à gonfler et double ainsi sa taille. Par cette action, il rappelle une espèce de poisson plus familière à l’homme, le Diodon, qui a également la capacité de se gonfler et de posséder de nombreux piquants, fatal pour ses proies.