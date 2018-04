VIDEO. Regardez le documentaire "Qui a tué Neandertal ?" sur France 5

Il y a plus de 350 000 ans, l'homme de Neandertal dominait le monde, développant un véritable savoir-faire, des croyances, une culture… Puis il y a 40 000 ans, il a disparu de la planète… Génocide, épidémie, changement climatique, consanguinité, dilution génétique... Toutes les hypothèses ont été étudiées afin de comprendre les raisons de l’anéantissement de notre ancêtre, dans le documentaire Qui a tué Neandertal ? réalisé par Eric Pincas et Thomas Cirotteau, à voir mardi 10 avril à 20h50 sur France 5 et sur notre site franceinfo.fr

Qui a tué Neandertal ? est conçu comme un thriller, construit en s'appuyant sur une enquête scientifique internationale et des images cinématographiques, dont l'ambition est de révéler les raisons de l'anéantissement de cette espèce humaine. Différents sites de fouilles, en Europe, au Proche-Orient ou en Asie sont passés au peigne fin, chaque ossement est soigneusement examiné, l'ADN est analysé pour tenter d'expliquer la disparition de cet hominidé qui a survécu plus de 300 000 ans.