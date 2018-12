VIDEO. Les grottes de Waitomo, un lieu unique en Nouvelle-Zélande semblable à un ciel étoilé

Les grottes de Waitomo sont un ensemble de grottes formant une attraction touristique majeure de l'Île du Nord en Nouvelle-Zélande. La petite ville de Waitomo accueille d'ailleurs 500 000 visiteurs par an.

Elles sont nées de la pression exercée sur la roche calcaire par les courants souterrains. Mais les grottes de Waitomo sont surtout célèbres pour leurs habitants : des milliers de Arachnocampa luminous, des vers luisants uniques en Nouvelle-Zélande. Cette espèce est endémique de Nouvelle-Zélande et de l'Est de l'Australie. La lumière que les vers dégagent leur permet d'attirer leurs proies et donne aux grottes un aspect unique et magique.