Une nouvelle espèce de crustacés découverte dans la gueule d'un requin-baleine

La gueule d'un requin-baleine n'a a priori rien d'un environnement hospitalier pour élire domicile. C'est pourtant là que des chercheurs japonais viennent de dénicher une nouvelle espèce de gammaridés, une sous-catégorie de crustacés. Les gammaridés présentent une alimentation très variée et sont capables de vivre dans des environnements extrêmes, aussi bien dans des lacs de haute montagne qu'au fond des océans.

"Ces créatures, qui mesurent généralement de 3 à 5 cm, sont incroyables parce qu'elles peuvent vivre dans des environnements tellement différents", a déclaré lundi à l'AFP Ko Tomikawa, un chercheur de l'université de Hiroshima (Japon), lequel ne s'attendait toutefois pas à en trouver squattant la gueule d'un requin-baleine.

La nouvelle espèce, qui a été baptisée "podocerus jinbe", du nom japonais du requin-baleine ("jinbe zame"), est de couleur brune et fait à peine 5 mm de long environ, avec des pattes poilues pour mieux attraper des micro-organismes, a expliqué le chercheur.

New species -- the podocerus jinbe -- found in mouth of whale sharkhttps://t.co/aq4QlRrPq3 pic.twitter.com/AjU9zjj8Vj