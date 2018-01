Un mini-robot mou pour explorer le corps humain

"Il peut marcher, ramper ou rouler sur tout type de terrain, porter des cargaisons, se hisser sur l’eau, et même y nager", affirment les chercheurs de l’Institut Max Planck, qui ont mis au point un tout nouveau robot. Celui-ci mesure seulement 4 millimètres de long et peut être contrôlé à distance grâce à des capteurs magnétiques. Son design a été inspiré par les corps mous des larves et des chenilles, selon un communiqué publié le 24 janvier.

Eviter des opérations chirurgicales lourdes

Les chercheurs espèrent qu’un jour, ce robot pourra aider certains patients à prendre leur traitement, en allant directement déposer un médicament sur la zone concernée. Cela permettrait notamment d’éviter des opérations chirurgicales lourdes. "Le robot pourrait être avalé ou inséré dans la peau et pourrait ensuite traverser le système digestif ou urinaire, la cavité abdominale ou la surface du cœur", d’après Le professeur Metin Sitti, qui dirige la recherche.

"Ce qui rend ce robot unique, c’est qu’il peut se mouvoir facilement dans un environnement complexe, sur terre ou dans l’eau", expliquent les chercheurs. En effet, grâce aux capteurs magnétiques situés dans le robot, on peut en changer la forme et le diriger à sa guise. D’autres robots de petite taille existent déjà, mais leur mobilité est très limitée, et ils sont incapables de circuler sur autant de terrains, ou de surmonter des obstacles. Pour l’instant, le robot a été testé à l’intérieur d’un estomac synthétique et dans des tissus de poulet.