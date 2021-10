Sciences : l'IRM le plus puissant au monde vient de livrer ses premières images

L'instrument, unique au monde, est imposant : cinq mètres de diamètre, cinq mètres de long, plus de 130 tonnes. Iseult, le nom de ce projet, est le plus puissant aimant IRM jamais fabriqué et génère un champ magnétique record. "Quand vous avez un champ magnétique, vous parlez en Tesla. Dans les IRM qu'on trouve dans tous les hôpitaux actuellement, on est à 1,5 ou 3 Teslas, explique Lionel Quettier, ingénieur et chef de projet Iseult. Là, on va multiplier le niveau de champ par quatre, à 11,7 Teslas. Donc on repousse au maximum ce qui est aujourd'hui possible."

Les premières images réalisées via l'IRM du projet Iseult. Les chercheurs ont utilisé un potimarron pour tester l'appareil en toute sécurité. (CEA)

Depuis sa livraison en 2017, sur le site Paris-Saclay du Commissariat à l'énergie atomique, cet aimant a dû être raccordé au reste de l’installation, notamment la mini usine chargée de le maintenir à des températures flirtant avec le zéro absolu. On est ici au-delà des -271 degrés Celsius. Beaucoup de tests ont également été nécessaires avant d'avoir ces premières images, dévoilées jeudi 7 octobre.

Des applications dans le domaine médical

Par sécurité, c’est un potimarron qui a été inspecté mais à l’avenir ce sont bien des applications dans le domaine de la recherche médicale qui sont visées par l’installation. Nicolas Boulant est responsable imageur au sein de Neurospin, une unité du CEA dédiée à l’exploration du cerveau. Pour lui, l'IRM Iseult offre surtout une marge de manœuvre pour étudier le cerveau de manière plus précise. "On sait, par exemple, qu'aux environs du demi-millimètre, le cortex du cerveau est organisé en couches laminaires, note ce scientifique, actuellement on ne comprend pas toujours très bien leur rôle. Là, on va pouvoir étudier ça de plus près."

Images de potimarrons réalisées à partir de l’IRM du projet Iseult (CEA)

Cette étape des premières images franchies, il reste encore de longs mois de travail aux équipes pour fiabiliser la machine, obtenir également l’approbation des autorités sanitaires avant de pouvoir y installer des premiers volontaires.