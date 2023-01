Santé : une dent connectée à l'étude pour détecter les maladies dans la salive

J. Meurin, O. Denoun, C. Willocq, E. Auriaux

À Toulouse, en Haute-Garonne, des chercheurs, en association avec un dentiste, planchent sur l’innovation d’une dent connectée qui pourrait permettre de gagner du temps. Certaines maladies sont détectables dans la salive, bien avant de se diffuser dans le sang.

Dans un laboratoire de l’Inserm, on analyse des échantillons de salive prélevés sur des patients. Les tubes sont ensuite placés à l’étuve à 37° C pendant 24 à 48 heures. Cela permettra d’analyser les différents types de bactéries. La salive est un fluide beaucoup plus facile à utiliser que le sang. Pour les chercheurs, cela a un intérêt biologique majeur. "Toutes les bactériologies neurodégénératives (...), même de nombreux cancers (...) ont des prémices dans la salive avant d’être détectés dans le sang", affirme Matthieu Minty, maître de conférence universitaire I2MC (INSERM).

Une commercialisation espérée en 2024

Les chercheurs veulent ainsi créer une dent connectée qui permettra de détecter des pathologies grâce aux bio-marqueurs salivaires identifiés. Implanté sur une dent, le capteur devrait aussi faciliter la vie des patients diabétiques qui doivent surveiller leur taux de glycémie. En attente de financement, les chercheurs pensent pouvoir créer un prototype dans les six mois à venir avec une commercialisation espérée en 2024.