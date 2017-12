VIDEO. L’éponge de mer est notre plus vieil ancêtre parmi les animaux vivants

C’était l’un des débats scientifiques les plus passionnés de ces dernières années : qui entre l’éponge de mer et le cténophore, deux organismes marins primitifs, est le plus ancien de nos ancêtres ? Des chercheurs ont mis fin au suspense dans une étude publiée le 30 novembre dernier dans Current Biology.

Comprendre notre propre évolution

Une étude menée par le professeur David Pisani de la faculté des sciences biologiques et de la Terre de l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, a conclu que les éponges de mer étaient bien le plus vieil ancêtre de l’homme parmi les animaux vivants. Selon des analyses de génomes et des techniques statistiques de pointe, les éponges sont à la base de l'arbre généalogique de tous les animaux sur Terre.

Cette découverte aidera les scientifiques à comprendre notre propre évolution et les origines de caractéristiques importantes de l'anatomie animale.