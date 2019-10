Exosquelette connecté au cerveau : "C'est être comme le premier homme sur la Lune"

Un patient tétraplégique de 28 ans vit avec des capteurs dans le cerveau qui lui permettent d'actionner une machine qui fait bouger ses bras et ses jambes.

"C'est être comme le premier homme sur la Lune, réussir à faire un pas puis un autre, alors que je n'avais pas marché depuis deux ans", a confié à France Bleu Isère,Thibault, le patient tétraplégique qui bénéficie de l'exosquelette mis au point par le centre de recherches Clinatec de Grenoble et dont les résultats de l'essai clinique ont été présentés lundi 7 octobre. Cette neuro-prothèse lui permet de se déplacer debout malgré son handicap même si elle réclame encore beaucoup d'entraînement au patient.

"C'est à la fois un bouleversement et une première porte vers un monde que je pensais inaccessible, plus jamais accessible", a expliqué l'homme de 28 ans qui vit désormais avec des capteurs dans le cerveau lui permettant d'envoyer des informations à une machine qui fait bouger ses bras et ses jambes. Autrement dit, quand il pense le mouvement, son cerveau émet des ondes électriques captées par la neuroprothèse, qui les analyse et transmet ces signaux a l'exosquelette qui lui permet de bouger ses membres paralysés.

Le patient s'est entraîné pendant plus de deux ans

Thibault s'est lancé dans le projet deux ans après l'accident qui l'a paralysé. "J'essayais absolument de ne pas me remplir de faux espoirs", se souvient-il. En juin 2017, deux petites plaques de quelques centimètres carrés, bourrées d'électronique, ont été implantées sur les deux hémisphères de son cerveau, juste sous la boîte crânienne, sans qu'aucun fil ne dépasse. Le jeune homme s'est ensuite entraîné, durant plus de deux ans, pour contrôler l'exosquelette, une sorte d'armure qui lui permet de se tenir debout.

Pour Thibault, ce projet est un nouveau départ. "Au-delà du fait de faire un pas après l'autre, c'était une étape pour me dire que j'étais capable de faire quelque chose dans ma vie, malgré mon fauteuil, malgré mon handicap, capable de m'investir dans des projets ", conclut-il.