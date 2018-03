Comment parler de sa santé en emojis ?

Des emojis pour évoquer des symptômes

L'emoji avec un thermomètre dans la bouche signifie que vous êtes malade, et même plus précisément que vous avez de la fièvre.

L'emoji avec un bandage sur la tête, qui a fait son apparition en 2015, signifie par exemple que vous avez eu un accident.

L'emoji du petit bonhomme vert, apparu en 2016, signifie que vous vous sentez nauséeux, si vous êtes malade ou si une personne a des propos qui vous dégoûtent par exemple...

Attention, chaque société donne un sens particulier à certains emojis. Et comme avec les langues, il peut y avoir des quiproquos ou des imprécisions.

L'emoji avec un masque en papier sur la bouche a fait son apparition en 2010. En France, peu utilisé, il fait penser au personnel soignant. Mais au Japon, il fait partie du quotidien car dès que l'on a un rhume ou pire, porter un masque est une politesse assez élémentaire pour ne pas contaminer les autres.

À lire aussi : Comment parler sexualité... avec des emojis ?

Des emojis dédiés au personnel de santé

Il existe des emojis pour désigner l'hôpital et le personnel soignant (en version homme ou femme) avec un stéthoscope. Ces emojis peuvent désigner un docteur/infirmière ou pharmacien(ne). Et pour plus de diversité, sur les téléphones récents, si vous restez appuyé dessus, ils existent dans toutes les couleurs de peau.

L'emoji pile of poo, littéralement "tas de caca", permet de parler de constipation avec légèreté.

L'emoji vomi, un symptôme assez classique, permet d'évoquer des fins de soirées ou une maladie en toute simplicité.

Les nouveautés 2017

En 2017, le cerveau a fait son apparition tout comme la maman qui allaite, ou encore la séance de méditation que de plus en plus de médecins recommandent.

Emojis santé : ce qui nous attend en 2018

En 2018, de nouvelles parties du corps et des outils de recherche scientifique seront disponibles.

Dans les prochains mois, les emojis dent, pied et jambe seront disponibles dans toutes les couleurs. Vous pourrez aussi dire si vous avez froid ou chaud. Il sera aussi possible de parler d'hygiène avec le savon et le papier toilette.

Un kit complet du petit chercheur (tube à essai, boîte de Petri, blouse blanche, lunettes...) sera également proposé pour parler recherche médicale en emojis.

L'emoji ADN contient une petite erreur. Les différentes formes d'ADN possèdent une structure en hélice s'enroulant vers la droite sauf l'ADN Z qui possède une hélice s'enroulant vers la gauche. C'est malheureusement cette version qui a été choisie par Unicode. La communauté scientifique s'est un peu agacée et l'emoji sera corrigé très bientôt.

Bientôt un emoji "règles" ?

L'association anglaise, Plan International, a proposé cette année de s'attaquer à ce sujet. Selon un sondage qu'elle a réalisé, les deux tiers des femmes britanniques ne seraient pas suffisamment à l'aise pour parler de leurs règles avec un homme. Mais elles déclarent qu'avoir un emoji dédié aux règles les aiderait. De nombreuses femmes du monde entier ont même confié à cette association leur honte d'avoir leurs règles. L'association leur a donc proposé cinq visuels pour essayer de faciliter la parole derrière son écran.

À terme, on devrait pouvoir parler de toutes les maladies et tous les handicaps simplement en associant ces dessins.