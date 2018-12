A Noël, offrez de la santé connectée !

Robot COZMO, un robot ludique et thérapeute

Cozmo est un robot très inspiré de l'adorable Wall-E, qui a fait un carton au cinéma. Vous pouvez jouer et défier Cozmo en appuyant le premier lorsque deux cubes sont de la même couleur. Il est très fort mais surtout, il est très mauvais joueur ! Cozmo reconnaît les personnes, il les appelle par leur prénom, et les invite à interagir avec lui en leur proposant notamment une trentaine de jeux inclus dans son application mobile. Plus original, Cozmo propose des cours de programmation interactifs si vous voulez que vos enfants jouent "intelligents"...

Cozmo est aussi un robot "thérapeute". Il est utilisé par des start-up et associations pour travailler sur des troubles cognitifs, les "dys" (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie...), mais aussi sur l'autisme.

Cozmo a trois grandes qualités :

Cozmo est un personnage qui ne les juge pas, contrairement à certains profs même bienveillants.

Il permet de régler facilement la difficulté des exercices pour ne pas les placer en échec.

Il est rigolo.



Souvent, les enfants qui participent aux ateliers, de 8 à 10 ans, ont des difficultés de concentration au delà de 15 minutes. Cozmo est tellement adorable qu'il parvient à les faire travailler en s'amusant jusqu'à deux heures.

Cozmo est disponible dès 150 euros.





Famileo, un journal familial destiné aux seniors

Aujourd'hui, l'information y compris l'information familiale est de plus en plus véhiculée par les réseaux sociaux et ceux qui n'ont pas les codes ou l'envie de s'y mettre en sont exclus. Bien souvent, il s'agit des parents et grands-parents. C'est pour cette raison que Famileo a été inventé. Il s'agit en quelque sorte d'un Instagram des seniors. Chaque mois, vous mettez dans une application de votre téléphone toutes les photos et infos que vous souhaitez partager avec votre famille.

Tous vos messages sont automatiquement mis en page et imprimés sous la forme d'un journal papier personnalisé. Tout est imprimé en Bretagne dans la nuit du dimanche au lundi et une "gazette" est envoyée par courrier à la fréquence que vous aurez choisie, une à deux fois par mois en général.

Cela coûte de 7 à 20 euros par mois. Vous pouvez l'adresser directement à l'hôpital si vous avez des proches hospitalisés, ce qui permet de maintenir le lien. Cela a d'ailleurs commencé au centre hospitalier de Saint-Malo. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, on rend visite encore plus souvent à ses grands-parents lorsqu'ils sont abonnés car on a plus de chose à se dire ! 25.000 familles utilisent déjà Famileo et 900 maisons de retraite et Ehpad le proposent à tous les résidents en l'imprimant sur place.

Famileo est disponible dès 7 euros par mois.





EyeLights, le GPS idéal pour les motards

EyeLights aide les motards à garder les yeux sur la route quand ils suivent un itinéraire, au lieu de baisser les yeux vers leur GPS ou leur smartphone (ce qui est évidemment très dangereux). EyeLights est une start-up française fondée par des passionnés de moto qui ont constaté que les GPS du marché obligent l'utilisateur à quitter la route des yeux. Leur invention est un équipement conçu pour sécuriser chaque trajet en vous permettant de rester concentré uniquement sur la route, via l'obtention en temps réel de la navigation directement dans votre champ de vision, en ville ou sur la route. Leur kit combine :

1 - un cube translucide (qui fait penser au Google Glass, ces lunettes inventées par Google), qui permet d'avoir un guidage en sur-impression d'un coup d'oeil

2 - un guidage audio via une paire d'écouteurs plats adaptés aux casques moto.

EyeLights s'installe directement dans votre casque, il pèse moins de 100 grammes et est relié sans fil avec votre smartphone. Cela marche avec une application mobile de cartographie très complète et gratuite.

EyeLights est disponible dès 400 euros.





Rester en forme grâce à des coachs virtuels avec Fitness Boxing

La console Wii, sortie il y a dix ans, avait été un vrai carton grâce à ses jeux qui poussaient à se bouger... On la retrouve même aujourd'hui dans certaines maisons en retraite. Ses inventeurs récidivent avec une console mobile (que l'on peut aussi brancher sur la télé) et un jeu de fitness par... la boxe, un sport très à la mode. Ils promettent de vous pousser à vous bouger sans vous faire taper.

Que vous souhaitiez être plus en forme, entraîner des zones spécifiques de votre corps ou tout simplement faire de l'exercice en compagnie d'un ami... il suffit de prendre un Joy-Con (ou deux !) et de boxer en rythme avec la musique. Ultime plaisir, vous pouvez suivre les calories brûlées.

Fitness Boxing est disponible dès 50 euros.





Une manette de jeu vidéo adaptée aux personnes handicapées

Le jeu vidéo se rend enfin accessible aux personnes handicapées avec une manette qui leur est dédiée. Elle n'a pas été conçue par une petite start-up mais par un des plus grands noms du secteur : Microsoft.

Ce nouveau dispositif est destiné à rendre le jeu vidéo plus accessible en levant les barrières auxquelles sont confrontés les joueurs en situation de handicap. Cette manette est adaptative, c'est-à-dire qu'on peut la modifier, brancher dessus de nombreux accessoires, joystick et autre en fonction du handicap de chacun. Jusqu'à présent, on ne pouvait rien faire sans sortir un fer à souder ! Si cette manette demande un peu de temps à paramétrer, le résultat est exceptionnel.

La manette est disponible dès 90 euros.