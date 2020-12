Déconfinement : les Français dans l'incompréhension après les annonces de Jean Castex

Parmi les annonces du Premier ministre Jean Castex, jeudi 10 décembre, figure le nouveau couvre-feu, fixé à 20 heures au lieu de 21 heures, dès mardi 15 décembre. Cette mesure, maintenue le soir du Nouvel an, a fait particulièrement réagir. "Il y a un couvre-feu le 31, mais pas le 24. Je ne comprends rien", s’agace une Parisienne. "Couvre-feu ou pas, les gens sont imprudents, ça ne changera rien", estime une autre. "Il faut continuer et faire encore un petit effort, ça serait dommage de refaire les erreurs qu’on a pu faire cet été", relativise une passante interrogée.

Porte close jusqu'en 2021 pour les lieux de culture

Autre annonce, conséquence des chiffres toujours élevés de l’épidémie : les lieux de culture resteront fermés jusqu’en 2021. "Quand on prend les transports, on est 15 000 dans un wagon. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être 20 ou 30 dans un cinéma", déplore une jeune femme. Des mesures difficiles à accepter, mais nécessaires, selon les experts. Elles resteront en vigueur au moins jusqu’au 7 janvier prochain.