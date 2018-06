Crise cardiaque : sauvetage au bout du fil

Aujourd'hui, Damien Leclerq va bien. Il a pourtant bien failli ne jamais connaître l'année 2018 après une attaque survenue le jour de Noël. Sa vie n'a tenu qu'à un fil, à l'appel qu'a passé sa fille au 18. Sur un enregistrement diffusé sur la page Facebook des pompiers du Nord, on entend l'agent guider la jeune femme pour apporter à son père les premiers secours, à Moncheaux, dans le Nord. Pendant 11 minutes, le pompier la rassure et la guide pas à pas : "Et 1 et 2, et 3... Appuyez bien au milieu de la poitrine avec le talon de la main, n'arrêtez pas le massage, il ne faut jamais arrêter pour faire marcher le cœur". Les secours arrivent rapidement et prennent la relève.

"L'opérateur a été vraiment compréhensif"

Sans cette aide essentielle, Aurore Leclerq sait qu'elle aurait pu perdre son père. "Je criais dans le téléphone, l'opérateur a été vraiment compréhensif, il ne m'a pas laissée tomber", explique-t-elle. La jeune femme doit rencontrer le pompier dans quelques semaines pour le remercier en personne et mettre un visage sur la voix de celui qui a sauvé son père.

