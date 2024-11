Covid, grippe et bronchiolite : un seul autotest pour détecter ces trois maladies

Un autotest pour trois maladies arrive ce 27 novembre dans les pharmacies. Covid, grippe et bronchiolite pourront être détectés en quelques secondes.

Dans une pharmacie, ils ont été livrés dès ce matin. Cet autotest nasal, dont le résultat est connu après 15 secondes, arrive à point nommé pour les pharmaciens. L’épidémie de bronchiolite s’étend, le virus de la grippe démarre et une vague de covid pourrait arriver en France. Ce nouveau type de test est un plus pour les pharmaciens. Ce test est accessible aux adultes et aux enfants dès l’âge d’un mois. L’arrivée de ce dispositif est vue d’un bon œil par un médecin. "On peut mieux prescrire, de manière plus efficiente", se réjouit le docteur Leymarie.

Une haute fiabilité

Le laboratoire français qui commercialise le produit annonce une fiabilité proche de 100%. La Haute autorité de santé, elle, se veut plus prudente. De nouvelles études pour évaluer les résultats devraient être lancées dans les prochains mois.

