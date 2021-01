Covid-19 : vers une vaccination des enfants ?

Faut-il vacciner les enfants ? Les avis sont partagés auprès des parents d’élèves rencontrés par les journalistes de France 2 lundi 18 janvier. "Ça ne peut être que positif", assure l’un d’entre eux. "Moi je ne suis pas d’accord, je ne suis pas pour les vaccins", poursuit un autre. S’ils ne font pas partie des personnes à risque, les enfants seraient susceptibles de transmettre plus facilement le Covid-19.

Crainte face au variant britannique

Considéré comme plus contagieux que la souche initiale du coronavirus, le variant britannique inquiète et vient perturber l’organisation de base. Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, précise : "D’après les collègues britanniques, il semble que les enfants soient un peu plus souvent infectés, et donc peut-être pourraient transmettre un peu plus. Si cela devait se confirmer (…), la discussion pourrait émerger". Pour l'heure, aucun essai n'a été établi sur des enfants.

