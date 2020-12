Covid-19 : une nouvelle variante inquiétante du virus en Afrique du Sud

Le coronavirus n'épargne personne en Afrique du Sud. Les hôpitaux de Johannesburg, l'une des principales villes du pays, affronte avec dureté la troisième vague de l'épidémie, qui frappe notamment les jeunes. Une mauvaise nouvelle, d'autant que les chercheurs ont identifié une nouvelle variante du coronavirus qui serait plus contagieuse à 50 %. Le nombre de cas approche le million et une personne testée sur quatre est positive au Covid-19 dans le pays.

Nouvelle variante et augmentation des cas de Covid-19

"L'apparition de cette variante s'accompagne d'une augmentation des cas. Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on la retrouve chez la plupart des malades qui résident au bord de l'océan", observe le Pr. Tulip De Oliveira, épidémiologiste, dans le 20 Heures de France 2. Cette nouvelle variante serait différente de celle apparue en Grande-Bretagne mi-décembre. Il reste difficile de dire si elle est plus dangereuse, bien qu'elle soit plus contagieuse. En Afrique du Sud, la maladie a fait plus de 25 000 morts.