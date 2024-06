Covid-19 : une hausse des contaminations liée au variant "Flirt" Durée de la vidéo : 1 min Covid-19 : une hausse des contaminations liée au variant "Flirt" Covid-19 : une hausse des contaminations liée au variant "Flirt" (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - L. Adjaoud, B. Le Vaillant, T. Bouilly France Télévisions 12/13 info week-end franceinfo

Plus contagieux et résistant au vaccin, le variant "Flirt" du Covid-19 cause une hausse des cas en France et en Europe.

Perçu comme de l’histoire ancienne, le Covid connaît un rebond en France. La semaine dernière, les consultations pour suspicion de Covid ont augmenté de 38%. Aussi, plus de 2 000 passages aux urgences ont été enregistrés, soit une hausse de 40% en une semaine. La cause de cette recrudescence, un nouveau sous-variant du virus surnommé "Flirt", qui progresse dans toute l’Europe et semble plus contagieux et résistant au vaccin, mais moins agressif. Des craintes pour cet été Aucune incidence donc, pour le moment, sur les services de réanimation. Mais le déclin immunitaire fait craindre une hausse importante des cas au cours de l’été. Les autorités rappellent qu’une campagne de vaccination à destination des plus fragiles a débuté en avril, et appelle à la poursuite des geste barrière.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux