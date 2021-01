Covid-19 : succès du vaccin en Creuse

Les quatre agents du centre d’appel adossé à l’hôpital de Guéret, dans la Creuse, n’ont pas une minute de pause. Ils reçoivent 400 appels par jour de personnes souhaitant obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du lundi 18 janvier. Un dispositif déjà débordé par son succès. "On a été amenés à créer des postes supplémentaires, tirer des câbles, mettre des postes informatiques en plus en quelques heures à peine, et nous serons peut-être amenés à aller encore plus loin, et créer deux postes supplémentaires pour tenir compte de l’afflux de ces appels", explique Karim Amri, le directeur de l’hôpital.

Un taux de vaccination bien supérieur à la moyenne nationale

La Creuse enregistre actuellement un taux de vaccination près de quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Quotidiennement, 150 vaccins sont administrés chaque jour à l’hôpital de Guéret, qui prévoit de doubler ce chiffre à partir du lundi 18 janvier. En Creuse, de nouveaux centres de vaccination se mettent en place, comme à la maison de santé de Boussac.