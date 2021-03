Covid-19 : les autotests arriveront-ils bientôt en France ?

Pourra-t-on bientôt déterminer seul si on est porteur ou non du Covid-19 ? Plusieurs fabricants de tests travaillent déjà sur des autotests. Le prélèvement se fait à l’aide d’un écouvillon nasal, moins long et moins invasif que celui des laboratoires. Il est inséré pendant une minute dans un tube contenant un réactif, puis quatre gouttelettes de cette solution sont ensuite déposées sur une bandelette de lecture. Le résultat est obtenu après 20 minutes.

Nouvel avis de la Haute Autorité de santé courant mars ?

Outre-Manche, les autotests servent à dépister massivement et localement et sont utilisés notamment dans les établissements scolaires. Depuis le 1er mars, l’Autriche fournit gratuitement des kits de dépistage à ses habitants, pour tester massivement et rapidement toute la population. "On peut faire ces tests à la maison, détaille une usagère. Par exemple, si vous voulez inviter des amis, ces amis font les tests sur la terrasse et s’ils sont négatifs, alors ils viennent dans l’appartement."

Pour le moment, les autotests, jugés peu performants par la Haute Autorité de santé, ne sont pas autorisés en France. Pour le professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon (Rhône) et membre du conseil scientifique Covid-19, ces tests sont "à positionner comme il faut pour [en faire] un atout complémentaire par rapport à ce qu’on fait déjà". Un nouvel avis pourrait être émis par la Haute Autorité de santé courant mars.