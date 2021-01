Covid-19 : le Premier ministre pourrait prendre des mesures plus strictes

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi 7 janvier qu’il attendrait les chiffres de la circulation de l’épidémie de Covid-19 publiés en milieu de semaine prochaine pour prendre des mesures éventuellement plus strictes. "Le Premier ministre attend de voir quelle va être l’incidence, la remontée de l’épidémie suite aux vacances, à Noël, et suite au Nouvel an", précise Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures de France 2. L’autre information importante attendue par le gouvernement est l’intensité de la circulation du nouveau variant anglais du Covid-19 en France. "Est-ce que le variant est réparti un petit peu partout dans le territoire ? Ce qui veut dire que tout ça pourrait d’un seul coup s’accélérer de manière exponentielle, comme on l’a vu par exemple en Irlande ou au Royaume-Uni", ajoute le médecin et journaliste.

Le couvre-feu à 18 heures est-il efficace ?

Le gouvernement attend également de pouvoir constater l’efficacité du couvre-feu à 18 heures mis en place dans certains départements de l’Est. "C’est fondamental pour la suite des décisions à prendre, continue Damien Mascret. Parce que s’il faut durcir les mesures, est-ce que ce couvre-feu peut suffire, ou est-ce qu’il faudra faire plus ?", soit, théoriquement, un troisième confinement.



