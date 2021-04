Covid-19 : le pass sanitaire, outil clé de la stratégie de déconfinement

Le gouvernement va mettre en place un pass sanitaire dans sa stratégie de déconfinement, a annoncé Jean Castex, mercredi 28 avril. Les voyageurs devront prouver qu'ils ne sont pas atteints du virus, ou immunisés. La mesure est déjà expérimentée en Corse, ou un test PCR négatif est requis pour se rendre sur l'île. À partir de la semaine prochaine, la mesure sera étendue aux vols à destination de l'outre-mer, puis à tout l'Europe.

Un pass sanitaire pour les concerts ?

Le pass sanitaire pourrait également permettre d'assister à de grands événements, comme les concerts et les festivals, les événements sportifs ou meetings, congrès et salons. Le gouvernement souhaite que le Parlement en débatte. Le dispositif, jugé trop intrusif par la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, ne devrait en revanche pas être étendu aux cinémas, bars et restaurants. Le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 10 mai prochain, pour une entrée en vigueur début juin.