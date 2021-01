Covid-19 : la vaccination des plus de 75 ans est lancée

Débutée le 27 décembre 2020 dans les Ehpad, la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit et est, depuis lundi 18 janvier, ouverte aux plus de 75 ans. L’administration des doses se fait sur rendez-vous, dans plusieurs centaines de centres répartis sur l'ensemble du territoire. C’est le cas à Sète (Hérault), où se sont rendus les journalistes de France Télévisions. Ici, la salle municipale a été transformée en centre de vaccination, avec sa pharmacie et un réfrigérateur spécifique pour conserver le vaccin. Un véritable succès pour le centre où s'est notamment fait vacciner Micheline Kerviel, 90 ans. "Oh, une piqûre, mon dieu ! Arrivée à un certain âge... On en a quand même déjà eu pas mal dans la vie", relativise-t-elle.

Des difficultés pour prendre rendez-vous

640 doses doivent être administrées chaque semaine, mais la demande est plus forte dans la ville de Sète. Dans un centre de vaccination, la plupart des créneaux horaires ont déjà été réservés au moins pour les quatre prochaines semaines. Après des débuts timides, la campagne de vaccination s’accélère et la demande s’accentue partout en France.

Le JT

Les autres sujets du JT