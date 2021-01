Covid-19 : l'exécutif tranchera ce week-end à propos des nouvelles restrictions

L'exécutif pourrait annoncer de nouvelles mesures de restriction pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19. Plusieurs scénarios sont toujours sur la table. Un Conseil de défense s'est tenu dans la soirée du vendredi 29 janvier. "Désormais, toutes les consultations sont terminées. Les études sur le couvre-feu, la circulation du virus... Le chef de l'État a toutes les données pour trancher et trouver le juste équilibre entre santé et maintien de l'activité économique. Et désormais, s'ajoute un autre paramètre : l'acceptation par les Français de nouvelles mesures de restriction", rapporte la journaliste Anne Bourse en direct de l'Élysée pour le 19/20, vendredi.



Une nouvelle forme de confinement ?

Le ministère de l'Intérieur a mené une étude sur l'état psychologique des Français. Le président de la République doit également décider du sort des écoles et des commerces. "D'après un conseiller, une nouvelle forme de confinement serait sur la table : plus question, par exemple, de commerces essentiels ou non. Ils resteraient ouverts, mais les jauges d'accueil des clients seraient drastiques", ajoute la journaliste.