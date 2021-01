VIDEO. Couvre-feu à 18 heures : la mesure est entrée en vigueur samedi sur tout le territoire métropolitain

À Paris, comme partout ailleurs en France métropolitaine, le couvre-feu avancé à 18 heures est entré en vigueur samedi 16 janvier. "Aucune opération de police de grande envergure prévue ce soir ici à Paris, mais quelques patrouilles tout de même", rapporte la journaliste Sophie Lanson en direct de la place de la Concorde, à Paris. Les contrevenants qui ne possèdent pas d'attestation dérogatoire risquent une amende de 135 euros. Quelques motifs permettent de se déplacer après 18 heures : "Rentrer du travail, mais aussi assister une personne vulnérable, aller chercher ses enfants, ou encore promener son animal", ajoute la journaliste.



De nombreuses files d'attente

À Paris, à partir de 18 heures, la police a patrouillé dans les rues pour prier les retardataires de rentrer au plus vite. Pendant ce temps, tous les magasins ont dû fermer. La marchandise a dû être rangée au plus vite. Les files d'attente étaient nombreuses devant les magasins avant l'heure fatidique, entraînant une certaine promiscuité. À Rennes (Ille-et-Vilaine), les rues étaient quasiment désertes à 18 heures, après avoir été remplies une heure plus tôt par des habitants très pressés.

