Coronavirus : les États-Unis prêts à lancer une campagne de vaccination de grande ampleur

Aux États-Unis, les doses de vaccin quitteront bientôt l'usine Pfizer du Michigan, pour être expédiées principalement par avion aux quatre coins du pays. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu vert vendredi 11 décembre et Donald Trump s'en est félicité : "Aujourd'hui, notre nation a accompli un miracle médical. Je suis très heureux d'annoncer que les autorités ont autorisé le vaccin Pfizer. La pandémie a peut-être débuté en Chine, mais c'est ici que nous y mettons un terme, en Amérique." Près de six millions de doses sont disponibles.

Près de 10 milliards d'euros dépensés

Ce succès est dû à l'opération "Warp Speed" ("plus rapide que la vitesse de la lumière"), pilotée par le général américain Perna, pour la logistique, et le chercheur belgo-américano-marocain Moncef Slaoui, pour la partie scientifique. Près de 10 milliards d'euros plus tard, et à la veille du début de la vaccination, ce dernier rappelle la prouesse historique accomplie : "J'espère que le monde va se souvenir que l'industrie pharmaceutique [...], la science, a permis de découvrir, de développer et de produire des vaccins en un temps record."