Coronavirus : les contrôles aux frontières renforcés

Le Premier ministre, Jean Castex, a déclaré, lors de la conférence de presse du gouvernement qui s'est tenue jeudi 14 janvier, qu'il souhaitait "durcir fortement les conditions d’entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières". Dès lundi 18 janvier, tous les voyageurs qui arrivent en France depuis un pays hors de l’Union européenne devront présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, et s’engager sur l’honneur à s’isoler pendant sept jours. Une attestation est à télécharger avant l’arrivée sur le site du ministère de l’Intérieur, et doit être remise ensuite à la compagnie de transport pour embarquer.

Dix jours d'isolement outre-Manche et outre-Rhin

Aucune précision n’a pour le moment été apportée concernant les modalités de contrôles. Chez nos voisins, le Royaume-Uni impose dix jours d’isolement à ses ressortissants de retour de l’étranger, et une amende de 1 100 euros est prévue en cas de non-respect des consignes. En Allemagne, où dix jours d'isolement sont également imposés, et les polices municipales se chargent des contrôles.

