Coronavirus : le nouveau variant détecté pour la première fois en France

C'est à l'hôpital de Tours (Indre-et-Loire) qu'un cas d'une variante du coronavirus, apparue d'abord en Angleterre, a été détecté pour la première fois en France. L'homme touché est un Français vivant au Royaume-Uni. Parti de Londres, il est arrivé à Tours le 19 décembre. Deux jours plus tard, il a été testé positif à ce variant du Covid-19. Asymptomatique, il est aujourd'hui isolé chez lui.

Un variant plus contagieux

Selon le Dr. Martin Blachier, épidémiologiste, cette variante ne provoquerait pas de cas plus graves : "Dans l'histoire globale des mutations et de l'évolution des virus, les souches ont plutôt tendance à être moins sévères." Cette version pourrait circuler plus vite. Un des changements porte sur la protéine S, qui permet au virus de rentrer dans nos cellules. D'après les premières études, ce variant serait plus contagieux. Mais pour l'heure, rien n'indique que les vaccins seront moins efficaces. Concernant le Français touché, tout l'enjeu désormais pour les autorités sanitaires est de retrouver ses cas contacts. "Une fois identifiées, les personnes qui ont rencontré le patient durant cette période [dans les 72 heures qui ont précédé le test du patient], devront aller se faire tester immédiatement, mais surtout, s'isoler", rapporte la journaliste Julie Vitaline depuis Tours, samedi 26 décembre.

Le JT

Les autres sujets du JT