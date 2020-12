Coronavirus : Jérôme Salomon est-il responsable de la pénurie de masques ?

Il est l'un des visages les plus connus depuis le début de la crise sanitaire en France. Jérôme Salomon est désormais au cœur d'une polémique embarrassante. Les sénateurs de la commission d'enquête sur la gestion de la crise l'accusent d'être responsable de la pénurie de masques au printemps. Pire : le directeur général de la Santé aurait tenté de cacher les manquements de stocks, et ce bien avant l'apparition des premiers cas de coronavirus dans l'Hexagone.



Soutenu par le gouvernement

Selon la commission, en octobre 2018, soit un an et demi avant l'épidémie, le haut-fonctionnaire est alerté, dans un avis de Santé publique France, de l'épuisement du stock stratégique de masques. Mais la Direction générale de la Santé doit faire des économies et ne commande que 50 millions de masques. Soutenu par Olivier Véran, Jérôme Salomon conserve, pour le moment du moins, la confiance du gouvernement.