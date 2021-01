Coronavirus : "Il y a eu une impréparation", regrette Philippe Juvin

Cela va bientôt faire un an que la France lutte, tant bien que mal, contre la propagation du coronavirus sur son territoire. Depuis le début de la crise sanitaire, certains ont régulièrement pointé du doigt des errances et des défaillances de l'exécutif. C'est notamment le cas de Philippe Juvin, dont le livre intitulé Je ne tromperai jamais leur confiance (Gallimard) a été récemment publié. "Durant toute la crise, il y a eu une impréparation, et cela m'a frappé," a expliqué le maire Les Républicains de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), invité du 23h de franceinfo jeudi 14 janvier.



Priorité absolue au vaccin

D'après lui, la priorité doit désormais être de vacciner massivement la population française, quitte à sortir du giron de la Commission européenne afin de se procurer des doses supplémentaires. "Il faut en commander en plus, via des circuits hors de l'Union européenne", a affirmé le médecin, qui a, par ailleurs, mis en place un vaccinodrome dans sa commune.

