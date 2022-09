Santé : la pilule du lendemain bientôt gratuite pour toutes les femmes

En cas de rapport non protégé, le prix de la pilule du lendemain peut grimper jusqu'à 20 euros. Dans la matinée du mercredi 21 septembre, sa prochaine gratuité pour toutes les femmes est très bien accueillie par les premières concernées. "Toutes les femmes peuvent en avoir besoin, et il y a aussi des femmes plus vieilles qui sont dans la précarité, donc je pense que c'est une bonne chose", témoigne une jeune femme. Auparavant réservée aux jeunes femmes mineures, et aux étudiantes majeures, cette contraception d'urgence gratuite est donc généralisée.

Une préparatrice en pharmacie de Grenoble (Isère) redoute qu'elle ne se banalise. "Le problème de la contraception d'urgence, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne l'utilisent pas à bon escient, et qui vont s'en servir comme un moyen de contraception", explique Carole Faure, qui rappelle que la pilule du lendemain n'empêche pas la transmission de maladies sexuellement transmissibles.

La mesure devrait entrer en vigueur en janvier prochain, tout comme le dépistage gratuit des infections sexuellement transmissibles.