Santé : une pilule contraceptive sans ordonnance bientôt disponible dans les rayons aux Etats-Unis

Un pas de plus vers l'accessibilité de la contraception. "Opill, la toute première pilule contraceptive quotidienne disponible sans ordonnance aux États-Unis, sera disponible en magasin et en ligne chez les détaillants du pays dans les semaines à venir", a annoncé lundi 4 mars son fabricant, le laboratoire pharmaceutique américano-irlandais Perrigo Company, dans un communiqué. L'autorisation de vente libre avait été accordée en juillet par l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Près de la moitié des 6,1 millions de grossesses annuelles aux Etats-Unis ne sont pas désirées, selon les autorités sanitaires. "La disponibilité d'un contraceptif oral sans ordonnance constitue une étape véritablement révolutionnaire en matière de santé reproductive", a déclaré Melissa Kottke, obstétricienne-gynécologue à Atlanta, citée dans le communiqué. Devoir consulter un médecin afin d'obtenir une ordonnance "crée des obstacles inutiles pour beaucoup de personnes", a-t-elle ajouté.

Plus d'une centaine de pays autorisent la vente libre de pilules contraceptives dans le monde

Déjà autorisée aux Etats-Unis sur ordonnance depuis plusieurs décennies, la pilule Opill sera commercialisée en boîtes d'une ou trois plaquettes, pour un ou trois mois donc, aux coûts de 19,99 dollars et 49,99 dollars respectivement. De nombreux militants de défense des droits humains réclament depuis longtemps un accès sans ordonnance à la pilule, afin de la rendre plus accessible aux personnes qui ont des difficultés à accéder aux soins de santé, notamment les minorités ethniques, les jeunes, les immigrants ou les personnes vivant dans les communautés rurales.

Dans le monde, plus d'une centaine de pays autorisent la vente libre de pilules contraceptives, selon la coalition d'organisations Free the Pill, dont une grande partie en Asie, Afrique et Amérique latine. C'est aussi le cas au Royaume-Uni, mais des prescriptions sont toujours nécessaires au sein de nombreux pays de l'Europe, notamment en France, Allemagne, Espagne et Italie.