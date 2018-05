Avortement : le choix des Irlandais

En Irlande, ce samedi 26 mai, de nombreux jeunes célèbrent déjà la large victoire de la légalisation de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG). "C'est important que les femmes prennent leurs propres décisions. Pourquoi devrions-nous attendre que le médecin nous dise 'non' et être obligées de porter cette décision toute notre vie ?", confie une jeune femme. "Je pense que beaucoup d'entre nous attendaient la victoire du 'non'. Mais si j'en crois les sondages, c'est un raz-de-marée en faveur du 'oui'", commente une autre.



Dès le début du dépouillement, le "oui" s'impose très largement

Hier, vendredi 25 mai au soir, le suspense a été de courte durée. Dès le début du dépouillement, le "oui" s'impose très largement. Un sondage sorti des urnes lui donne 68 % des voix. À la sortie des bureaux de vote, il est difficile de trouver un partisan du "non", que ce soit auprès des hommes ou des personnes âgées. L'Irlande, pays catholique, rejoint ainsi la grande majorité des pays européens qui ont légalisé l'avortement. Seules Malte et l'Irlande du Nord ont encore des législations restrictives en la matière.

