Consommation d'alcool : des disparités entre régions

Dans l'Hexagone, 10% des Français boivent tous les jours. Mardi 14 janvier, Santé publique France publie les chiffres de la consommation d'alcool sur le territoire. En Occitanie, cette moyenne nationale est la plus forte avec 12,6%. À l’inverse, c'est en Île-de-France que l'on boit le moins avec 7,1%. En Outre-mer, ces chiffres tombent à 6% en moyenne. "À noter que dans le nord et l'est de la France métropolitaine, l'alcool le plus consommé est la bière, dans le sud, c'est le vin", précise la journaliste Margaux Subra-Gomez sur le plateau du 13 Heures.

Le "binge drinking"

L'étude met en avant la consommation qui consiste à boire six verres au moins en une seule fois appelée le "binge drinking". "C'est en Bretagne qu'elle est la plus importante, 20,5% des adultes sont concernés, contre 13,9% en Île-de-France", conclut la journaliste.

