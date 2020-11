Confinement : le rappel des règles à respecter à partir du 28 novembre

Samedi 28 novembre ne marque pas encore, à proprement parler, le déconfinement de la population française. Néanmoins, quelques assouplissements sont à noter, en premier lieu desquels figure la réouverture des commerces. Certaines activités redeviennent autorisées, comme les visites immobilières ou les leçons données dans les auto-écoles. Autre grande nouveauté : plus besoin de se limiter à une heure et à un rayon d'un kilomètre pour sa balade quotidienne. Désormais, il est possible de se rendre jusqu'à 20 kilomètres de chez soi, et cela pendant trois heures.



L'attestation de déplacement reste obligatoire

Les offices dans les lieux de culte pourront également reprendre à partir du 28 novembre. En revanche, l'attestation de déplacement reste obligatoire. Il faudra donc continuer à la remplir avant chaque sortie, et cela au moins jusqu'au 15 décembre. À cette date, et si la situation sanitaire s'est améliorée de façon significative, il n'y aura plus de limitation de déplacement.

