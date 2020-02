Complémentaires santé : l'UFC-Que Choisir dénonce la hausse des tarifs

Emmanuel Macron leur avait demandé de modérer leurs tarifs. C'est finalement loin d'être le cas. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a publié mercredi 12 février une étude qui montre que les prix des complémentaires santé ont augmenté de 5% depuis le 1er janvier, date de l'entrée en vigueur du zéro reste à charge dans l'optique et le dentaire. Cela représente en moyenne 80 € de plus qu'en 2019. Dans certains cas, ces hausses montent même jusqu'à 12%.

Plus de neuf Français sur dix ont une mutuelle

Selon le directeur général de la fédération des mutuelles, Albert Lautman, ce chiffre conséquent est justifié. "Les dépenses de santé augmentent beaucoup plus rapidement que l'inflation. C'est le fait d'un pays qui vieillit. Et donc plus on a des personnes âgées et plus les dépenses de santé dans notre pays vont augmenter", expliquait-il mercredi matin au micro d'Europe 1. En tout, pas moins de 95% des Français ont souscrit à une mutuelle.

