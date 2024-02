Colère des infirmiers libéraux : les salaires et la pénibilité au cœur des revendications

À Nîmes, dans le Gard, les infirmiers libéraux tractaient pour faire entendre leur mécontentement à la population, samedi 17 février. En cause, des salaires trop bas, une pénibilité non reconnue et une charge administrative trop forte.

Les infirmiers libéraux tractent sur un péage de Nîmes (Gard), samedi 17 février au matin. Ils veulent alerter les automobilistes sur leurs conditions de travail et portent des revendications claires : revalorisation des tarifs de leurs actes, simplification de l'administratif ou encore hausse des indemnités kilométriques. Pour une infirmière, les tournées commencent à 6h30 du matin. Elle passe la moitié de son temps sur la route et touche 2,75 euros brut d'indemnité pour chaque déplacement. "On ne s'en sort plus", confie-t-elle.

"À la fin de la journée, on a mal partout"

Les infirmiers libéraux réclament également une reconnaissance de la pénibilité de leur travail. "Nous lui faisons sa toilette dans son lit tous les matins, nous la mobilisons toute seule, et tout ça n'est pas reconnu en tant que pénibilité au travail, alors que je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, on a mal au dos, on a mal partout", témoigne cette infirmière. Pour s'y retrouver financièrement, tous sont contraints de multiplier les soins.