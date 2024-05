Chirurgie esthétique : sur Internet, des pratiques qui ne sont pas risque

Les offres de chirurgie esthétique explosent sur Internet. Elles peuvent causer des problèmes, notamment en cas d'injection ratée d'acide hyaluronique, utilisé pour avoir des lèvres plus charnues.

Des lèvres gonflées, des poitrines remodelées, un corps de mannequin et une peau parfaitement lisse. Sur les réseaux sociaux, les nouveaux canons de la beauté influencent les plus jeunes, et la chirurgie esthétique n'est plus taboue. Au contraire, une jeune femme de 22 ans est, comme beaucoup d'autres, une habituée de ces pratiques. Elle veut des lèvres plus charnues, et pour cela, elle va subir une injection d'acide hyaluronique, une molécule aux propriétés hydratantes. Une demande de plus en plus fréquente.

Les signes qui doivent alerter

Sur Internet, les offres de chirurgie esthétique explosent, et les problèmes aussi, avec des complications du fait d'injections ratées. Les risques sont des nécroses de la bouche et du nez. Les signes qui doivent alerter sont une douleur anormalement forte, un changement de couleur de la peau et une perte de sensibilité.