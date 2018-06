Certaines prothèses auditives bientôt remboursées à 100%

Aujourd'hui, une prothèse coûte en moyenne 1.500 euros par oreille. Après le remboursement des complémentaires santé et de l'Assurance maladie, le patient doit encore débourser 1.000 euros de sa poche. Les audioprothésistes se sont donc engagés à faire des efforts sur le prix des prestations qui feront l'objet d'un remboursement intégral. Dès l’année prochaine, le prix limite sera donc fixé à 1.300 euros, puis 1.100 euros l'année suivante, pour enfin atteindre le seuil maximal de 950 euros en 2021… L'objectif de la réforme est d'obtenir un reste à charge égale à 0 pour les patients.

Un enjeu de santé publique

Selon les études, les malentendants s'ils ne sont pas équipés, consomment plus de soins, vont plus souvent à l'hôpital, tombent plus dans la dépendance, comme l'explique Luis Godinho, audioprothésiste et président du syndicat national des audioprothésistes (UNSAF). Si les appareils intégralement remboursés ne vous conviennent pas, il sera possible d'opter pour des équipements plus chers. Le remboursement sera alors celui prévu par le contrat de la complémentaire santé.