"Cela va être une problématique mondiale de permettre à toutes les populations l'accès aux médicaments" selon le vice-président de la Fédération française des diabétiques

Une étude de The Lancet, prévoit deux fois plus de diabétiques dans le monde d'ici 2050 avec une majorité de personnes atteintes vivant dans un pays pauvre. Le vice-président de la Fédération française des diabétiques alerte sur la problématique de l'accès aux médicaments et sur les déterminants sociaux du diabète.

D'ici à 2050, plus de 1,3 milliard d'individus devraient souffrir de diabète, rapporte ce vendredi France Inter, relayant une étude de la revue scientifique britannique The Lancet. La revue affirme que le diabète est en train de devenir une maladie déterminante du XXIe siècle.

>> Santé : le diabète pourrait toucher 1,3 milliard de personnes en 2050, selon une étude

D'après l'étude publiée par la revue, le nombre de personnes diabétiques connaît une hausse drastique dans le monde. Elle estime également que l'échelle du diabète et la menace qu'il représente ont été sous-estimées.

En cause notamment, des modes de vie de plus en plus sédentaires, mais pas seulement. Selon Jean-François Thébaut, vice-président de la Fédération française des diabétiques, contacté par France Inter, les facteurs économiques jouent un rôle essentiel : "Les revenus, la catégorie sociale, le lieu où l'on vit... L'environnement compte beaucoup. Les déterminants sociaux ont des conséquences sur les populations qui ont le plus de risques et pour lesquelles l’incidence de diabète augmente fortement".

Les trois quarts des adultes diabétiques vivront en 2045 dans un pays pauvre

Parmi les pays qui seront le plus touchés : les pays pauvres, particulièrement concernés par le diabète de type 2, le plus commun et non génétique. La revue cible par exemple les Îles Marshall ou les Fidji, avec une prévalence qui dépasse les 20%. D'après les projections de The Lancet, les trois quarts des adultes diabétiques vivront en 2045 dans un pays pauvre.

Des populations défavorisées qui peinent à accéder à une offre de soins, en particulier l'insuline. Un constat partagé par Jean-François Thébaut : "Les nouveaux médicaments sont chers, même pour des pays développés comme la France. Alors cela va être une problématique mondiale de permettre à toutes les populations d'y accéder comme cela a pu être le cas avec le sida ou d'autres maladies".

L'Insee rapporte de son côté qu'en moyenne, le traitement d'un diabétique coûte 5 000 euros par an.