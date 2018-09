Véronique Sanson annule ses concerts pour soigner une tumeur

Une tumeur a été détectée sur une amygdale de la chanteuse de 69 ans.

"Véronique Sanson est dans l’obligation de subir un traitement qui nécessite plusieurs semaines d’immobilisation, afin de soigner une tumeur qui a été détectée très récemment", indique un communiqué publié le 11 septembre sur le site officiel de la chanteuse. Cette tumeur a été décelée en juillet sur une amygdale, a précisé son producteur Gilbert Coullier. La chanteuse de 69 ans, traitée par radiothérapie, s’est vu prescrire un repos total jusqu’au 23 novembre. Mais Gilbert Coullier a tenu à rassurer au micro de RTL : "Il ne faut pas être alarmiste, elle a un problème, elle se soigne, il y a un délai pour cela, et on devrait repartir le 30 novembre à Tours."

Une santé fragile

Tout au long de sa vie, Véronique Sanson a connu de plusieurs problèmes de santé. Enfant, elle a souffert d’anorexie. A 16 ans, elle a contracté une méningite aiguë et est restée cinq jours dans le coma, période qui lui a causé d’importantes pertes de mémoire. Adulte, la chanteuse s’est vu diagnostiquer une maladie génétique sanguine qui a provoqué, entre autres, une embolie pulmonaire, une phlébite et plusieurs syncopes. Véronique Sanson s’est par ailleurs plusieurs fois confiée sur son alcoolisme, et sur les violences physiques et morales qu’elle a subies de la part de son ex-compagnon, Stephen Stills.

La chanteuse de variétés, dont le nouvel album, Duos Volatils, sortira le 23 novembre prochain, était revenue sur le devant de la scène en 2016 avec son 15e album studio Dignes, dingues, donc. Elle avait été nommée aux Victoires de la musique et était partie en tournée pendant plusieurs mois.

Les concerts annulés sont les suivants :