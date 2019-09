Toujours trop d’inégalités face au cancer

En France, on compte 382 000 nouveaux cas de cancer sont déclarés chaque année et plus de 3 millions de personnes vivent avec cette maladie. Si tous les soins pour les cancers sont remboursés, quelque soit leur complexité et leur coût, les inégalités face à cette maladie persistent. Elles sont d’abord géographiques comme l’explique Emmanuel Jammes, de la Ligue Nationale contre le Cancer : « Il y a une inégalité territoriale d’accès aux centres de référence. C’est vrai que quand vous habitez au fin fond de la Lozère ou pire dans un département d’Outre-mer, c’est beaucoup plus compliqué d’avoir accès à un médecin. On sait très bien qu’il y a très peu de professionnels de santé, de cancérologues notamment. »

« S’adresser à un réseau de cancérologie »

Les professionnels conseillent aux malades de s’adresser aux équipes médicales ayant le plus d’expérience. L’idéal est qu’elles appartiennent à un réseau de cancérologie car dans ces réseaux le principe est simple. Il y a des protocoles en commun, des mises en commun des techniques qui n’existent pas partout. Ainsi il n’y aura pas de perte de chance.

« On peut éliminer 40% des cancers grâce à la prévention »

Mais avant d’être géographiques, les inégalités sont surtout sociales. Les populations les plus fragiles économiquement sont aussi les plus exposées au tabac, à la pollution et à l’alcool. Réduire les inégalités face au cancer revient donc à s’intéresser à la maladie bien avant qu’elle se déclare. Selon le Professeur Thierry PHILIP, président du directoire de l’Institut Curie, on peut éliminer 40% des cancers par la prévention. « C’est de loin l’enjeu le plus important. Le deuxième enjeu c’est le diagnostic précoce. Il ne faut pas avoir peur d’aller parler à son médecin d’un problème parce qu’une petite tumeur ça se guérit en France dans la plupart des cas avec une chirurgie ou une petite radiothérapie » ajoute-t-il.

Le dernier plan national de lutte contre le cancer, lancé en 2014, avait justement pour but de réduire ces inégalités. Le bilan sera établi à la fin de l’année.