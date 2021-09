Santé : un espoir pour les cas avancés de cancers de la prostate

Le cancer de la prostate représente un quart des cancers masculins en France. La plupart des formes se traitent bien, mais le pronostic est beaucoup moins bon quand des métastases apparaissent. Ce stade concerne 10% des malades. Une équipe de chercheurs annonce une survie très prolongée de ses patients : plus de deux ans et demi, en combinant pour la première fois deux traitements et une chimiothérapie.

-25% de risque de décès

"Jusqu'à maintenant, c'était un par un ou deux par deux, mais jamais les trois ensemble. À partir de maintenant, dans la mesure où les traitements sont disponibles, on va pouvoir les utiliser ensemble dans la mesure où la tolérance est efficace", explique le Pr Karim Fizazi, oncologue médical pour l'Institut Gustave-Roussy. Il dénombre -25% de risque de décès. Pour le patient, on passe donc de deux à quatre ans et demi de survie, sans progression de la maladie. Une avancée énorme pour plus de 3 000 malades en France chaque année.