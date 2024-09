Santé : réduction du nombre de séances de radiothérapie pour le cancer du sein

Focus, ce lundi 16 septembre, sur une bonne nouvelle sur le plan de la santé : il sera bientôt possible de réduire le nombre de séances de radiothérapie pour les malades de cancer du sein. Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Il sera bientôt possible de passer de cinq semaines à trois semaines de traitement pour les malades de cancer du sein. Deux études, une Française et l’autre internationale, donnent les mêmes conclusions. "Quand on a un cancer du sein qui est étendu aux ganglions, après l’opération, on fait 25 séances de radiothérapie pour être sûr d’éliminer toutes les cellules cancéreuses qui auraient pu échapper au bistouri", introduit le médecin et journaliste Damien Mascret.





15 séances seulement

Or, les études montrent que l’on peut, dans la plupart des cas, se contenter de 15 séances de radiothérapie. "Il faut augmenter un petit peu les doses à chaque séance, mais ça se fait sans augmentation de toxicité d’effets indésirables, et en conservant la même efficacité pour éviter les récidives", assure le spécialiste. Par ailleurs, des hôpitaux ont également commencé à raccourcir la durée du protocole de radiothérapie pour d’autres cancers, notamment celui de la prostate

