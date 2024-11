Santé : "Je voulais en parler parce que je pense que c'est un tabou", assure le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol atteint d'un cancer de la vessie

"Je voulais en parler parce que je pense que c'est un tabou, qu'il faut en parler", a assuré jeudi 14 novembre sur France Inter le maire de Rouen et premier secrétaire délégué du PS, Nicolas Mayer-Rossignol, après avoir annoncé publiquement qu'il était atteint d'un cancer de la vessie depuis 2022.

"Si on peut parler mieux de ces sujets, je pense que c'est bien", a-t-il poursuivi. Il a précisé qu'"au-delà de (sa) personne", le cancer ne doit plus être un "tabou". "Il y a près de 500 000 personnes chaque année qui sont diagnostiquées d'un cancer. Ça touche tout le monde", a-t-il développé. "C'est important que les femmes ou les hommes publics parlent de ces sujets et que notre société ait un rapport adulte et responsable avec les personnes qui les représentent en démocratie représentative", a souligné l'édile. "Il y a peut-être une sorte de masculinisme mal placé à vouloir tout le temps être dans la posture du leader à qui rien n'arrive, sur qui tout glisse, qui est toujours ultra performant : est-ce que c'est ça, le vrai courage, la vraie humanité ? Je ne crois pas", a-t-il déclaré.

.@NicolasMayerNMR : "On s'aperçoit que [le cancer] est un sujet tabou : soit vous êtes sain au travail, hyper performant, soit vous êtes malade et vous êtes isolé" #le710inter pic.twitter.com/UQ0J8aolfO — France Inter (@franceinter) November 14, 2024

"Soit vous êtes censé être sain au travail, bien portant, ultra performant, soit vous êtes malade et à ce moment-là, vous êtes isolé", a expliqué Nicolas Mayer-Rossignol. "Mais entre l'isolement et la mise au banc ou l'impression d'être mise au ban, il y a une frontière qui peut être vite franchie", a-t-il fait observer.